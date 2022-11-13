البروفسور صالح بلعيد يتحصل على عضوية في مجمع اللغة العربية

تحصل رئيس المجلس للغة الأعلى الجزائري العربية البروفيسور صالح بلعيد على عضوية في مجمع اللغة العربية بالشارقة (الامارات العربية المتحدة) ضمن التشكيلة الجديدة المعلن عنها من طرف المجمع.

وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس أمناء المجمع في مقره بالمدينة الجامعية بالشارقة برئاسة حاكم الشارقة،الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة سلطان بن محمد القاسيمي حيث تم التوقيع على قرار العضوية لعدد من رؤساء مجامع للغة العربية (14 عضوا) في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالشارقة.

و تم خلال هذا الاجتماع الإشادة بجهود مجامع اللغة العربية في البلدان العربية خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات لدعم اللغة العربية سيما مشروع إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية و الذي أسهم فيه المجلس الاعلى للغة العربية الجزائري بشكل ملفت.

وصرح بلعيد أن العضوية في المجمع "تزيد من تفتح المجلس الأعلى للغة العربية على الدول العربية"، و"تزيد أيضا من رفع مستوى الشراكات البينية في منجزات قادمة"، كما "تزيد للجزائر مستوى التمثيل"، مؤكدا أن المجلس "سيقدم للغة العربية مزيدا من المشاريع التطويرية، ومن التطبيقات العولمية، ومن الترجمات الذكية، ومن العلاقات اللغوية بصورة الأخذ والعطاء."

وبخصوص الشراكات مع مجمع الشارقة يقول أن المجلس سيواصل "الإنجاز المشترك للمعجم التاريخي للغة العربية"، و"دعم المشاريع التي ينتجها المجلس لصالح اللغة العربية"، و "دعم الموقف الثنائي في المجامع اللغوية العربية في الدورات السنوية".