أسماء نجحت في التتويج بالمونديال كلاعبين ومدربين من هم؟

يحتفظ أرشيف نهائيات كأس العالم بأسماء نجحوا في التتويج بالمونديال كلاعبين ومدربين، ونجحت ثلاثة أسماء في شرف نيل اللقب وذلك خلال النسخ الحادية والعشرين من أغلى المنافسات العريقة.

وأكد موقع " إستاد الدوحة "، أن القائمة التي يتذكرها من عاش الجيل الذهبي تضم كلا من البرازيلي ماريو زاغالو الذي حصل على اللقب العالمي كلاعب مرتين في عامي 1958 عندما أقيمت البطولة في السويد وفي العام 1962 عندما اقيمت في تشيلي ، ثم توج به كمدرب مع السامبا في نسخة عام 1970 التي أقيمت في المكسيك .

وبعدها ضمت القائمة الألماني القيصر فرانز بيكنباور الذي حصل على لقب كأس العالم كلاعب عام 1974 عندما أقيمت البطولة في ألمانيا وعاد ليتوج به مع المانشفت كمدرب في نسخة 1990 التي أقيمت في ايطاليا .

آخر هذه الأسماء التي نالت شرف التتويج كلاعب ومدرب كان الفرنسي ديديه ديشامب الذي حصل على اللقب كلاعب في العام 1998 في البطولة التي جرت في فرنسا ثم توّج باللقب وهو على رأس" الديوك" عام 2018 في النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا.