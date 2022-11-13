مظاهرة حاشدة بمدريد تضامنا مع الشعب الصحراوي

دعت التنسيقية الإسبانية لجمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي، خلال مظاهرة حاشدة نظمتها، أمس السبت بالعاصمة الإسبانية مدريد، إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.

وانطلقت المظاهرة التي نظمت تحت شعار "لن تسكتونا والصحراء حرة الآن و الحل الوحيد: تقرير المصير" من نهج أتوتشا بمركز مدريد في اتجاه ساحة سانتا أنا.

ورفع المتظاهرون،أعلاما صحراوية ولافتات تحمل شعارات تطالب ب"السلم للشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره والعدالة واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة"، وطالبوا إسبانيا بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي وتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأفاد رئيس التنسيقية، كزافيي سيرا، بأن الهدف من هذه المظاهرة هو "المطالبة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وإدانة استغلال الموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية،من خلال اتفاقيات غير شرعية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ومطالبة الحكومة الإسبانية بالتدخل المباشر في حل هذا النزاع بطريقة عادلة ونهائية".

وأضاف في نفس السياق، أن التنسيقية رفضت قرار مدريد بدعم ما يطلق عليه "خطة الحكم الذاتي" التي يقترحها المغرب في الصحراء الغربية، مؤكدا، أن "هذا القرار بالإضافة إلى كونه غير عادل يتجاهل عمدا واجب اسبانيا ومسؤوليتها كقوة إدارية".

للإشارة فإن هذه المظاهرة نظمت بمناسبة الذكرى ال 47 لتوقيع الاتفاقية الثلاثية لمدريد التي ذهبت من خلالها الصحراء الغربية ضحية للتقسيم والاحتلال من طرف المغرب منذ 1975.