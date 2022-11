L'exposition arabe des PME offre des perspectives prometteuses

Les opérateurs économiques algériens et arabes ont souligné, aujourd’hui, l’importance de la conférence et l’Exposition Internationale sur les petites et moyennes entreprises arabes organisées en Algérie dans la mesure où elle envoie un signal "fort" que l’Algérie est devenue une nouvelle destination pour les investissements étrangers.

Dans une déclaration à l’APS, les participants ont assuré que cet événement économique, organisé par le ministère du commerce en coopération avec l’Union arabe de développement des exportations industrielles, a été l’occasion d’explorer les possibilités d’investissement en Algérie et d’établir des partenariats, appelant à un plus grand soutien aux petites et moyennes entreprises dans l’espace arabe par l’amélioration des cadres de relance et d’accompagnement réglementaire et financier.

À cet égard, Khadraoui Shams Eddinen, directeur général de l’entreprise de prêt-à-porter « Jackets Club », filiale du groupe public « Getex », a indiqué que la conférence est l’occasion de rechercher des entreprises nationales de manutention "pour leur fournir les produits dont nos entreprises ont besoin », ajoutant que « Jacckets Club » avait récemment signé plusieurs accords d’importation et d’exportation avec des entreprises tunisiennes, ainsi qu’un autre accord dans le domaine de la formation avec l’Institut tunisien du textile.

Ali Bey Nasri, président de l’association nationale des exportateurs algériens, a noté le récent "important" dynamisme des PME en Algérie, grâce au soutien de l’Etat et des divers mécanismes mis en place pour les entrepreneurs, ainsi que la levée des obstacles et des actions concrètes pour promouvoir et protéger l’investissement et la production nationale.

En ce qui concerne la conférence, Nasri a souligné qu’il donne "un message fort que l’Algérie est devenue une nouvelle destination pour les investissements étrangers arabes et africains, en particulier comme un espace attrayant pour des partenariats productifs et reflète la volonté de l’Algérie de développer l’exportation."

Quelque 400 entreprises algériennes, arabes et africaines participent à l’exposition en parallèle avec la conférence, qui représente une variété de secteurs, en particulier la mécanique, les télécommunications, les services financiers, le tourisme, les technologies de l’information, la logistique et l’industrie alimentaire.