شبيبة جيجل تفوز على البساط

غاب اليوم الأحد، نادي جمعية عين مليلة عن مواجهته التي كانت مبرمجة بداية من الساعة الثانية زوالا بملعب"حارش عمار" بالعلمة وذلك لحساب الدوري التصفوي الأخير المؤهل للدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ " الجياسدي" على الفايسبوك : " بعد إنتظار الوقت القانوني من حكام و محافظ اللقاء،تم رسميا إعلان غياب فريق جمعية عين مليلة عن المباراة و بذلك فإن النمرة تعتبر فائزة على البساط 3/0 و تأهلها الى الدور 32 من كأس الجمهورية حسب ما تنص عليه القوانين".

وكانت تشكيلة " النمرة" قد أجرت عملية الإحماء داخل أرضية الميدان مع تسجيل حضور كل الرسميين من حكام و محافظ اللقاء مع غياب تام لفريق جمعية عين مليلة.

يذكر أن المباراة التي لم تلعب في وقت سابق بسبب إجراءات تنظيمية بملعب حامة بوزيان بقسنطينة.