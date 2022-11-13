أول تعليق لأردوغان بعد تفجير إسطنبول

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المتورطين في انفجار شارع الاستقلال بحي تقسيم في إسطنبول، سينالون العقاب اللازم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار إسطنبول، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة الأناضول، قبيل توجهه إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه".

وأوضح أردوغان أن الانفجار أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين، وترحم على أرواح الذين توفوا جراء الانفجار والشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف أردوغان أن مساعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها.

وأردف قائلا: "ربما يكون من الخطأ أن نجزم بأن انفجار شارع الاستقلال عمل إرهابي لكن التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من الوالي تشير إلى ذلك".

وأكد أن السلطات المعنية تواصل أعمالها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الغادر والجهات التي تقف وراءه.

وأشار في هذا الخصوص إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دور لامرأة في الانفجار.