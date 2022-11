Attentat à Istanbul : Première réaction d’Erdogan

Le président turc, Reccep Tayyip Erdogan a dénoncé l’attentat qui a eu lieu, ce dimanche une rue piétonne très fréquentée du quartier de Taksim, à Istanbul.

« Les auteurs de ce vil attentat seront démasqués, va-t-il assuré. Que notre population soit sûre que les auteurs seront punis ».

Dans un point de presse qu’il a animé à l’aéroport d’Istanbul, le président Erdogan a évoqué un « vil attentat » qui a fait six morts et 53 blessés.

L’attentat a fait un bilan de six morts et 53 blessés, selon le président turc Reccep Tayyip Erdogan, qui s’est exprimé en direct à la télévision deux heures plus tard.

« Les premières observations laissent subodorer un attentat terroriste », a complété le président, ajoutant qu’« une femme y serait impliquée », sans autre précision.