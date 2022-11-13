توقيف 4 أشخاص بحوزتهم مؤثرات عقلية بخنشلة

تمكن، أمس، عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية خنشلة من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة ، يقومون بترويج المخدرات لعقلية، وعرض مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة للبيع.

توقيف المجموعة جاء بعد تفتيش منزل امرأة، أين عُثر على 135 كبسولة من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات ومبلغ مالي وهاتفين نقالين.

وتبين بعد التحقيق أن المشتبه بها تتعامل مع ثلاثة أشخاص آخرين يقومون بعمليات الترويج والبيع ، ليتم توقيفهم وتحرير محاضر ضدهم بموضوع تكوين جمعية أشرار والحيازة والتخزين قصد بيع أشياء ممنوعة ، وعرض مواد مخدرة على الغير للاستعمال الشخصي ، وممارسة مهنة الصحة من خلال بيع مواد صيدلانية في الطريق العمومي ، وتم إحالتهم على الجهات القضائية.