Un crime crapuleux à Oum Bouaghi

Les services de la police criminelle de la daïra d’Ain Mlila, wilaya d’Oum Bouaghi ont ouvert une enquête sur un crime d’assassinat d’une femme dénommée « S.R », gynécologue, âgée de 32 ans, mariée, mère d’un garçon et enceinte de 5 mois, qui a été retrouvée morte au domicile de son père. Sa dépouille a été retrouvée égorgée et poignardée.

La victime qui réside dans la wilaya de Collo, dans la wilaya de Skikda, a été retrouvée morte au domicile de son père à Skikda et une enquête a été ouverte sur ce crime crapuleux qui s’est produit à la cité Bouhou El Arbi, dans la ville d’Ain Mlila dans la wilaya d’Oum Bouaghi.

Douze personnes parmi les membres de la famille de son mari, quelques voisins ainsi que quelques-uns des contacts de la victime ont été auditionnés par a police, afin de parvenir à la vérité de cette mort suspecte. Des empruntes ont été prises sur le lieu du crime et dépêchées vers le centre de criminologie de Bouchaoui à Alger afin d’approfondir l’enquête et savoir s’il s’agit d’un meurtre ou d’un suicide.

Les habitants de la cité Bouhou El Arbi et la ville d’Ain Mlila sont sous le choc, après cet incident, surtout que la victime qui se soignait dans cette ville était connue pour sa bonne conduite et ses bonnes relations avec tout le monde.