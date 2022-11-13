السجن لشاب وصديقته لتورطهما في فضيحة أميار الجلفة

نطقت اليوم محكمة عين وسارة بالجلفة بعقوبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات ضد الشاب ( ك.ع) وصديقته (ل.س) المتورطين في القضية التي توبعا فيها بتهمة التهديد بالتشهير .

حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الماضي أين عالجت مصالح أمن دائرة عين وسارة بالجلفة قضية من العيار الثقيل كان ضحاياها رؤساء بلديات بالجلفة ومنتخبين ورجال أعمال، بعد الشكوى التي تقدم بها أحد الأطراف ضد المتهمة (ل.س) في العقد الثالث من عمرها والتي قامت بإبتزازه و تهديده بنشر فيديوهات أخلاقية مخلة للضحية قامت بتنزيلها أثناء مكالمتهما المرئية عبر تطبيق "ميسنجر" لتتكرر نفس الوقائع مع عديد الأطراف من بينھم رؤساء بلديات حاليين و منتخبين ورجال أعمال كانوا في قلب هذه الفضيحة بعدما تم التعرف عليهم من خلال أقراص مضغوطة وجدت بحوزة المتهمين، والذين بلغ عددهم 10 أشخاص امتنعوا خلال أطوار التحقيق والمحاكمة عن تقديم شكاوي ضد المتهمين خوفا من الفضيحة والمساس بمكانتهم الاجتماعية.

أطوار المحاكمة جرت اليوم وتم على أثرها إدانة المتهمين (الشاب وصديقته) بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قيمتها 100 ألف دينار، بتهمة التهديد بالتشهير والابتزاز والتقاط صور والاحتفاظ بها، فيما غاب عن أطوار المحاكمة باقي الأطراف والضحايا.