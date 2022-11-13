"لاضحايا جزائريين في تفجير إسطنبول"

قالت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، مساء الأحد ، إنه لم يتم الإبلاغ ، حتى الآن، عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين الرعايا الجزائريين باسطنبول إثر الانفجار الذي هز المدينة.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، أنها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في هذه المنطقة، وذلك عبر القنصلية العامة الجزائرية في اسطنبول.

ودعت الوزارة الجزائريين المقيمين أو العابرين في مدينة اسطنبول إلى مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات التركية، حسب البيان

كما طلبت من الرعايا الجزائريين في هذه المدينة البقاء في تواصل دائم مع القنصلية العامة الجزائرية في اسطنبول من خلال أرقام الهاتف التالية:

00 90 212-356 95 16

00 90 212-356 95 17

00 90 212-356 95 18