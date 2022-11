Aucune victime algérienne dans l’explosion d’Istanbul

Le ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger a affirmé, ce soir, qu’il n’y a pas eu de victimes ni de blessés parmi les membres de la communauté algérienne, dans l’attentat qui a frappé la ville d’Istanbul en Turquie.

Radio Algérie Internationale a indiqué que le ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger suit de près la situation des membres de la communauté algérienne dans cette région, via le consulat général algérien à Istanbul.

Le même ministère a appelé les algériens résidents ou qui transitent par la ville d’Istanbul à respecter les consignes de sécurité émises par les autorités turques.