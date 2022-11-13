تذبذب في توزيع المياه الشروب بالعاصمة وتيبازة

ستشهد عدة بلديات غرب الجزائر العاصمة و تيبازة اضطرابات في توزيع المياه الشروب ، تم برمجتها ابتداء من غد الاثنين وإلى غاية الخميس، بمحطة فوكة لتحلية مياه البحر بتيبازة.

وجاء في بيان لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة "سيال"، اليوم الأحد، أن هذه الاضطرابات ستمس عدة بلديات بالجزائر العاصمة : زرالدة، سطاوالي، معالمة، عين بنيان، الحمامات، السويدانية بشكل جزئي، الشراقة جزئيا ، بالجزائر العاصمة.

وسيتم تأجيل برنامج التوزيع من 36 إلى 48 ساعة في بلديات: القليعة، دواودة، فوكة، الشعيبة، الحطاطبة، بوسماعيل، بوهارون، عين تقورايت وخميستي، بتيبازة، يضيف نفس المصدر.

البيان أوضح أنه سيتم وضع نظام صهاريج لضمان توفير المياه الشروب للمؤسسات العامة والمستشفيات، مشيرا إلى أنه سيتم استعادة برنامج تزويد مياه الشروب الساري حاليا، على مستوى البلديات المتضررة، بشكل تدريجي بمجرد إعادة تشغيل محطة التحلية، المقرر في 17 نوفمبر 2022.

وأضافت الشركة أن توقيف محطة فوكة لتحلية مياه البحر، التي تتولى إدارتها وتشغيلها شركة "مياه تيبازة"، من أجل أشغال صيانة تم برمجتها من يوم الاثنين 14 نوفمبر2022 إلى غاية يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، وذلك سيؤدي إلى حدوث عجز في

إنتاج مياه الشرب يقدر بـ 120 ألف متر مكعب في اليوم، وهو ما سيؤثر على برنامج التوزيع لبعض البلديات في الجزائر العاصمة وتيبازة.