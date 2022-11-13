لعمامرة يستقبل نظيره الصحراوي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، نظيره من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سالم ولد السالك.

وحسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية، فإن هذا اللقاء الذي جمع بين الطرفين يأتي في إطارسُنَّة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

المباحثات التي تمت بحضور الأمين العام للوزارة السيد عمار بلاني، تركزت حول مستجدات القضية الصحراوية على الصعيد الدبلوماسي في سياق جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بغية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لذات المصدر.