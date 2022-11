L'Algérie condamne l'attentat terroriste contre la ville d'Istanbul

L'Algérie a condamné dans "les termes les plus fermes" l'attentat terroriste qui a ciblé, dimanche, le centre-ville d'Istanbul, faisant plusieurs victimes, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne dans les termes les plus fermes l'attentat terroriste survenu, dimanche, dans le quartier Taksim, au cœur d'Istanbul, en République de Turquie, pays frère, et qui a fait plusieurs victimes", lit-on dans le communiqué.

"Tout en présentant ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, l'Algérie exprime sa solidarité totale avec la République de Turquie, direction, gouvernement et peuple, en ces circonstances douloureuses", ajoute la même source.

L'Algérie réitère, selon le communiqué, "la nécessité d'intensifier les efforts de la communauté internationale en vue de lutter contre le terrorisme, dans le cadre d'une approche inclusive et multilatérale pour contrecarrer la recrudescence dangereuse que connait ce fléau ces derniers temps, et le prévenir en asséchant ses sources matérielles et intellectuelles".

"L'Algérie qui a souffert des affres du terrorisme et a réussi à le vaincre, demeure convaincue que la République de Turquie, pays ami, est capable de venir à bout de ce fléau, grâce à l'unité, à la résilience et à l'adhésion de son peuple aux efforts de sa direction, en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays", conclut le communiqué.