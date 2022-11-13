وفد عن صندوق النقد الدولي يزور الجزائر

استقبل رئيس لجنة المالية والميزانية لخضر سالمي، اليوم الأحد، بمقر المجلس وفدا عن صندوق النقد الدولي تترأسه جونفياف فارديي .

وفي بيان للمجلس الشعبي الوطني ، ورد أن سالمي قدم عرضا عن "المجهودات التي تبذل لتجسيد الإصلاحات التي تعهد السيد عبد لمجيد تبون رئيس الجمهورية في التزاماته 54 لاسيما في ظل السياق الاقتصادي الدولي الحالي".

وتحدث رئيس اللجنة عن الإنجازات التي حققتها الجزائر بدءًا من التعديل الدستوري وكذا إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى جانب إعادة بناء مؤسسات الدولة وإنشاء مجالس مختصة على غرار مجلس الأعلى للشباب.

في نفس السياق، أكد سالمي أن هذه الإصلاحات تترجم "توجها جديدا يعزز الشراكة الاقتصادية ويثمن الموارد الوطنية بما يؤدي إلى إنعاش معدلات النمو ويعزز النمو خارج المحروقات مع الحفاظ على دعم المواطن البسيط".

من جهة أخرى، أوضح رئيس لجنة المالية أن تصويت البرلمان على نصوص قانونية مهمة مثل قانون مكافحة المضاربة وقانون تنظيم السلطة العليا لمكافحة الفساد والوقاية منه بالإضافة إلى رقمنة قطاعات حيوية كقطاعي الضرائب وأملاك الدولة من شأنها أن تساهم في إرساء الشفافية وتعزيز المداخيل.

وتابع رئيس اللجنة بالقول إنه "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية حرصت الدولة الجزائرية على تغيير مبدأ إعداد الميزانية، حيث ستكون سنة 2023 بداية العمل بأحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية والذي جاء بميزانية البرامج والأهداف".

من جانبها ، حسب البيان، عبرت رئيسة وفد الصندوق النقد الدولي عن ارتياحها وتفاؤلها بالعمل البرلماني المنجز مضيفة أنها والوفد المرافق لها ستنقل كل ما تم عرضه.

وأكدت أن صندوق النقد الدولي يعمل على دعم وتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التعاون في المجال النقدي على مستوى العالم من خلال تحفيز البلدان وتشجيعها على الاستناد إلى السياسات الاقتصاديّة السليمة.