فاجعة تلم برئيس دائرة بني سليمان بالمدية

لقي مساء أمس طفلين يبلغان من العمر 6 و10سنوات وامرأة (70سنة) مصرعهما في حريق شب في حدود الساعة التاسعة وخمسة وعشرين دقيقة بالمسكن الوظيفي لرئيس دائرة بني سليمان شرق المدية.

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية الى عين المكان لإخماد الحريق حيث تم تحويل جثث الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بني سليمان وانقاذ شخصين اثنين (15و32سنة ) نقلا على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات، هذا وفور وقوع هذا الحادث الاليم الذي أودى بحياة ابني رئيس الدائرة ووالدته سارع جهيد موس والي الولاية الى التنقل الى بني سليمان للوقوع على ملابسات الحريق والاطمئنان على حالة المصابين، فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا حول الحادث.