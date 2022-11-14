هذه تفاصيل توزيع شهادات التخصيص لمكتتبي "عدل 2"

حددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره كامل التفاصيل المتعلقة بتوزيع شهادات التخصيص لباقي المكتتبين المسجلين في البرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل 2"، حيث يُنتظر أن تستكمل العملية على مستوى 30 ولاية مع نهاية السنة الجارية واستكمالها في الجزائر العاصمة سنة 2023.

وحسبما أكده ممثلو المكتتبين بعد اللقاء الذي جرى بينهم وبين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فقد تم تحديد تفاصيل عملية سحب شهادات التخصيص التي سيشرع فيها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث يطلع خلالها المكتتبون في البرنامج السكني "عدل 2" على جميع التفاصيل المتعلقة بالموقع السكني المحول إليه من الحي والطابق والشقة.

ويتعلق الأمر بأواخر المكتتبين في البرنامج، الذين لم يتعرفوا بعد على المواقع المحولين إليها، حيث دفعوا الشطر الأوّل المقدر بـ10 بالمائة من قيمة السكن، وهي 21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من أربع غرف، وتلتها العملية الثانية، وهي دفع الشطر الثاني موازاة مع عملية اختيار المواقع، على أن يستكمل المكتتبون العمليتين المتبقيتين من الاكتتاب الأولي، وهي دفع الشطر الثالث وسحب شهادات التخصيص، ثم دفع الشطر الرابع والاستفادة من مفاتيح السكن، فيما يستكمل دفع المبلغ المتبقي للسكن في أقساط شهرية على مدة زمنية لا تتجاوز العشرين سنة، حسب السن.

وبالنسبة للعملية الثالثة، وهي التعرف على المواقع السكنية المحول إليها المكتتب، فتنطلق قبل نهاية الأسبوع الجاري وتشمل المكتتبين المدرجين في المجموعة الخامسة، الذين اختاروا من بين سبعة مواقع سكنية، ويقدر عددهم بـ23 ألفا و875 مكتتب، الذين تحصلوا على شهادات تخصيص على ثلاث مراحل، أولى نهاية السنة الماضية وثانية بتاريخ 19 مارس 2022. وبخصوص المجموعة السادسة، المقدر عددهم بـ44 ألفا و457، فلن يتم استكمالها، إذ خصصت لها حصة في حدود الـ10 آلاف مكتتب، حسب تأكيدات المكتتبين المعنيين بعد لقائهم بالمدير العام سيتحصلون على شهادات التخصيص الخاصة بهم، في حين سيتم إدراج البقية وعددهم سيكون في حدود الـ350 ألف في عمليات لاحقة، أما العدد الإجمالي للمكتتبين الذين سيستفيدون من شهادات التخصيص الخاصة بهم فهو 30 ألفا على المستوى الوطني.

على صعيد آخر، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في صب الشطر الرابع للمكتتبين في البرنامج السكني "عدل 2"، كما قاموا بسحب مواعيد الموثق من الموقع الإلكتروني للوكالة، على أن ينطلق التسليم مباشرة بعد عملية التدشين التي سيشرف عليها وزير السكن والعمران والمدينة.

وكان مكتتبون في البرنامج السكني "عدل 2" قد استعجلوا وزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لصب شهادات التخصيص وكذا مراعاة الإقامة وعدم تخصيص مواقع بعيدة.