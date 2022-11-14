تركيا تعلن اعتقال مشتبه به في تفجير اسطنبول

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الاثنين إنه جرى اعتقال شخص يشتبه في أنه زرع قنبلة تسببت في تفجير في شارع استقلال في منطقة تقسيم في إسطنبول.

وقال صويلو "الشخص الذي زرع القنبلة اعتُقل من إدارة شرطة إسطنبول (...) وقبل ذلك جرى اعتقال نحو 21 شخصاً آخر".

وأكد صويلو أن المعطيات التي جمعتها الجهات الأمنية التركية حتى الآن تشير إلى مسؤولية تنظيم حزب العمال الكردي عن التفجير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عُقد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين: “لدينا تقديرات بأن أوامر الهجوم الإرهابي جاءت من عين العرب/كوباني (شمالي سوريا)، ومَن نفذ الهجوم مرّ عبر عفرين (شمالي سوريا)“.

وأسفر التفجير الأحد عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 81 آخرين، حسب تصريح نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أوقطاي.

ومن جانبه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن 39 من أصل 81 شخصاً أصيبوا خلال الهجوم الإرهابي خرجوا من المستشفى. وقال قوجه: "خمسة من الجرحى الـ 42 في العناية المركزة، اثنان منهم في حالة حرجة."

وتوفي رجلان وأربع سيدات بينهن فتاة تبلغ تسع سنوات جراء الانفجار.