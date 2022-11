Attentat en Turquie: l'auteur présumé arrêté

Le ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu a déclaré lundi qu’une personne soupçonnée d’avoir posé la bombe qui explose hier rue Istiklal avait été arrêtée,

"La personne qui a posé la bombe a été arrêtée par la police d’Istanbul (...) Avant cela, 21 autres personnes ont été arrêtées."

Soylu a souligné que selon les premiers éléments de l’enquête le PKK serait responsable de l’attentat.

"Nous estimons que les ordres pour l’attaque terroriste sont venus d’Ayn al-Arab/Kobani (nord de la Syrie), et que l'auteur présumé de l'attaque est passé par Afrin (nord de la Syrie)."

Le bombardement de dimanche a tué au moins six personnes et en a blessé 81 autres, selon le vice-président turc Fuat Oktay.

Pour sa part, le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré que 39 des 81 personnes blessées lors de l’attaque terroriste avaient été libérées de l’hôpital. "Cinq des 42 blessés sont en soins intensifs, et deux d’entre eux sont dans un état critique."

Deux hommes et quatre femmes, dont une fillette de neuf ans, sont morts de l’explosion.