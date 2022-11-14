كريستيانو يحدث زوبعة في مانشستر يونايتد

شن نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي هجوما عنيفا على إدارة نادي " الشياطين الحمر"، وفي مقدمتهم المدرب الهولندي إريك تين هاغ بالإضافة إلى انتقادات لاذعة وجهها إلى المدير الفني الألماني الأسبق رالف رانغنيك.

وقال رونالدو، في لقاء مع الصحافي البريطاني بيرس مورغان في برنامج " الأخير" والذي تداولت عدة صحف كبرى مقتطفات منه : "لقد أجبروني على الخروج من مانشستر يونايتد، ليس المدرب وحده (يقصد تين هاغ)، بل شخصان أو ثلاثة من محيط النادي، ولهذا شعرت بالخيانة، وهم يحاولون التخلص مني"".

وتابع: "لا يجب أن أقول مثل هذا الكلام، لكن لم يعد يهمني، ويجب أن تستمتع الجماهير إلى الحقيقة، نعم لقد تعرضت للخيانة هنا (يقصد نادي مانشستر يونايتد)، ليس هذه السنة فقط، بل العام الماضي أيضاً، ومنذ رحيل السير فيرغسون لم يحدث تقدم بالفريق".

وواصل: "أنا لا أحترم مدرب مانشستر يونايتد (يقصد تين هاغ)، لأنه لم يظهر لي الاحترام. إذا لم تحترمني، فإنني لن أحترمك". وأوضح: "كيف لفريق بحجم مانشستر يونايتد، بعد إقالة أولي (يقصد سولشاير)، أن يجلب شخصاً يعمل كمدير رياضي، وهو رالف رانغنيك، إنه ليس مدرباً، وهذا الأمر أثار استغرابي ودهشة العالم،ولم يتغير شيء منذ رحيلي عن الفريق".

واختتم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، حديثه بالقول: "كل شيء بقي على حاله، المسبح وغرفة البخار، حتى غرفة اللياقة البدنية، أشعر أن الفريق قد توقف به الزمن، وكل شيء أثار استغرابي، ولم تتطور مرافق نادي مانشستر يونايتد".

بالنسبة لبعض أكثر منتقديه صخبًا، مثل زميله السابق الآخر واين روني، الذي هاجم رونالدو علنًا لأشهر، وحث يونايتد على التخلص منه، فهو يستغرب بشدة من دوافعهم التي تتصدر العناوين الرئيسية. وقال: "لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته، وما زلت ألعب بمستوى عالٍ.. لن أقول إنني أبدو أفضل منه (ضاحكًا)".

في المقابل، شعر البرتغالي بالصدمة؛ لأنه لم يجد الدعم من قبل ناديه، خاصةً عندما تم إدخال ابنته البالغة من العمر 3 أشهر إلى المستشفى في يوليو الماضي، ولم يتمكن من العودة في الوقت المحدد للتدريب قبل الموسم؛ لأنه أراد البقاء معها.

وتأتي تصريحات رونالدو النارية بعدما صمت طويلاً عن الانتقادات التي طاولته من قبل وسائل الإعلام المحلية، بعدما حاول الخروج من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وأصبح حبيس دكة البدلاء، بسبب قرارات المدرب إريك تين هاغ.