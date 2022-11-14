أسعار النفط تواصل مكاسبها

واصلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، تحقيق مكاسبها من الجلسة السابقة، في الوقت الذي خففت الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، ما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 24 سنتاً أو 0.25 بالمائة إلى 96.23 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 09:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بـ 1.1 بالمائة عند الإغلاق يوم الجمعة.

وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.19 دولاراً للبرميل بارتفاع 23 سنتاً أو 0.26 بالمائة بعد إغلاق جلسة الجمعة، مرتفعةً 2.9 بالمائة.