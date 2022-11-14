انتشال جثة من بئر بسيدي بلعباس

تم في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد على مستوى إحدى المزارع الكائنة بإقليم بلدية مصطفى بن إبراهيم 28 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس انتشال جثة في حالة جد متقدمة من التعفن من قاع بئر بعمق 25 مترا، وذلك بعد أن تم استنفار وحدة من غطاسي المديرية الولائية للحماية المدنية لسيدي بلعباس والتي نفذ أفرادها العملية بدعم من عناصر الوحدة الثانوية لسفيزف.

وبحسب ما أكدته خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية فإن صاحب الجثة يبلغ من العمر 48 سنة، " مع أن تحويل هذه الأخيرة إلى المصلحة المختصة بعد انتشالها لم يتم الا بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل المصالح الأمنية والقضائية على خلفية ذلك التحقيق الذي فتح لتحديد ملابسات الحادث.