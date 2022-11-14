تيبازة: إصابة سبعة أشخاص في اصطدام تسلسلي لثماني مركبات

أصيب سبعة أشخاص في اصطدام تسلسلي لثماني مركبات صباح اليوم الإثنين بالطريق السريع الرابط بين ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة.

وأفاد خلية الإعلام الاتصال للحماية المدنية إن فرقتها لوحدة بواسماعيل مدعمة بوحدات الرئيسية ودواودة وعين تقورايت تدخلت صباح هذا الإثنين في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة (06:40) لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام تسلسلي لثماني سيارات بالطريق السريع بواسماعيل اتجاه الجزائر.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف إصابة سبعة ضحايا من كلا الجنسين لهم جروح مختلفة تم تقديم الإسعافات ر الأولية لهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى بواسماعيل.