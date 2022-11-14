حريق بيت رئيس دائرة بني سليمان: تفاصيل الفاجعة

أكد شهاب العين محمد المدير الولائي للحماية المدنية بولاية المدية في تصريح إعلامي عقب الحريق الذي شب مساء أمس في حدود الساعة التاسعة وخمسا وعشرين دقيقة بالسكن الوظيفي لرئيس دائرة بني سليمان إن مصالحه سخرت خلال عملية تدخلها كل الإمكانيات مدعمة يست شاحنات وسيارات إسعاف تابعة لثلاث وحدات للحماية المدنية لكل من دوائر بني سليمان ، تابلاط والسواقي، مؤكدا على أن الحريق شب بالطابق الأرضي للسكن ليتصاعد الدخان إلى الطابق العلوي حيث كان يتواجد الضحايا( البنت 6 سنوات،الابن 10 سنوات والجدة 70 سنة) الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة جراء استنشاقهم لغاز أوكسيد الكاربون الناجم عن الحريق، وقد سمح تدخل الأعوان من إنقاذ زوجة رئيس الدائرة (32سنة) ورضيعة لا تتعدى الخمسة أشهر.

وتحدث المدير الولائي عن الصعوبات التي واجهت مصالحه لإخماد الحريق وتمثلت في أن نوافذ وأبواب المسكن كلها كانت موصدة بشبابيك وأبواب حديدية الأمر الذي اضطر الأعوان إلى استعمال وسائل القطع والتفكيك للوصول إلى الضحايا.