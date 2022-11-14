الهدف الذي تسعى الجزائر لتحقيقه في مجال صناعة السيارات

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، إننا نسعى إلى تحقيق إدماج نسبة تصل إلى 40 بالمائة، خلال 5 سنوات المقبلة في مجال صناعة السيارات.

وأضاف زغدار في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للمناولة الصناعية في الطبعة السابعة التي تنظم من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 بقصر المعارض، إن مصالحه تعمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات.

وأكد زغدار، أن المحور الأول يتمثل بخلق قاعدة من المناولين الذين يشكلون المدخل الرئيسي لضمان التنمية الفعالة للشعب الصناعية، أما الثاني فيتعلق بدعم إدماج القدرات الوطنية من أجل ضمان إحلال الواردات والسماح بتصدير منتوجات المناولين المحليين.

وأشار وزير الصناعة، إلى المجهودات المبذولة من أجل تنظيم وتأطير سياسة تطوير المناول والعمل على إعداد خطة استراتيجية واضحة مبنية على صناعة حقيقة فعلية للنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك وصناعة المركبات، حيث سيتم التوجه نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال 5 سنوات من بداية التصنيع، من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا.