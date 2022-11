Justice: peines prononcées contre Sidi Said et ses fils

Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné, ce lundi l'ancien secretaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Said, à 10 ans de prison et à une amende de 8 millions de dinars.

Ses fils, Djamil et Hanefi ont également condamné dans la même affaire, à 3 et 5 ans de prison et 8 millions da d’amende chacun.

Son troisième fils, Ramin, en état de fuite, a été condamné à 12 ans de prison, avec mandat d’arrêt international, et la confiscation de tous les biens mobiliers et immobiliers et les comptes bancaires.