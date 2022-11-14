بيان هام لوزارة الصحة بخصوص مرضى السرطان

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن مصالحها باشرت في صيانة المسرعات الخاصة بعلاج مرضى السرطان.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المرضى المصابين بالسرطان فيما يخص الحصول على العلاج بالأشعة في الوقت المناسب قبل تفاقم المرض، باشرت وزارة الصحة نهار أمس الأحد العمليات الأولى لصيانة أربعة مسرعات من مجموع ثلاثة عشر مسرعا في إطار البرنامج المسطر لصيانة المعدات والتجهيزات الطبية المعطلة سيمتد من 13 إلى 24 نوفمبر 2022.

وأضاف البيان، أن هذه العملية هي خطوة ترمي إلى التخلص من مشكل صيانة التجهيزات الخاصة للتداوي بالأشعة.