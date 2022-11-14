"القمة العربية مكنت الجزائر من العودة القوية على الساحة الدولية"

قام الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة.

وخلال ذلك، أكد الفريق أول شنڤريحة، أن عقد القمة العربية بالجزائر مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق.

وأضاف الفريق أول أن "الإنجازات التي حققتها الجزائر تسجل بارتياح كبير ولها أصداؤها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي " وهي تدفع المواطنين المخلصين إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات لا سيما الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

كما أكد الفريق أول شنڤريحة أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل العمل بكل تفان وإخلاص من أجل دعم والمحافظة على هذه المكاسب الوطنية الثمينة.