مواقع التواصل الاجتماعي ساحة خفية للصراع على الهيمنة

عند الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي، أول ما يتبادر إلى الذهن أنها منصات ترفيهية لتبادل الآراء مع الأصدقاء والعائلة، لكنها في الواقع تحولت من مجرد وسيلة جديدة للتواصل بين البشر، إلى شركات تتصدر البورصة العالمية ولها مفعول قوي في السياسة وفي بلدان العالم الثالث، وتأثير خفي في البلدان المتقدمة، ما يجعلها ساحة لتصفية الحسابات السياسية وللصراع على الهيمنة بين الدول.

يعد تطبيق تويتر الذي تأسس عام 2006 أبرز الأسلحة الحديثة في ضبط وتوجيه الرأي العام كونه المنصة المفضلة لأصحاب القرار والمثقفين، لكن الشركة التي تجاوزت أرباحها الحد المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما سجلت زيادة في إيرادات الإعلانات وعدد المستخدمين، باتت اليوم تعيش منعطفا آخر منذ استحواذ الملياردير الكندي أيلون ماسك عليها.

وكانت أولى قرارات ماسك عقب إتمامه صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، تسريح نحو نصف موظفي المنصة، وإطلاقه خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثقة. وبناء على الخطة الجديدة، يمكن للمستخدمين عبر دفع ثمانية دولارات في الشهر، الحصول على علامة التوثيق الشهيرة للشبكة، التي تفيد بأن الحساب موثق. هذه الإجراءات وغيرها، أحدثت زلزالا في الشركة؛ حيث رفض المغردون سياسة المالك الجديد للطائر الأزرق وبدؤوا في الانسحاب وإغلاق حساباتهم. كما علقت العديد من الشركات العالمية إعلاناتها التي تصل إلى 50 مليار دولار وتعد مصدر دخل مهما، ومن بينها شركة رويال للتجميل، الشركة العملاقة لصناعة السيارات جنرال موتورز، في حين أغلقت أخرى، على غرار أمازون وكوكاكولا، حساباتها الشخصية.

ويرجع ذلك لخشية هذه الشركات من تغيير سياسة تويتر التي اعتادوا عليها، وأن تصبح غير ملائمة، حيث أعقب استحواذ ماسك على المنصة انتشار تغريدات أبدى فيها كثير من المستخدمين قلقهم من وصفه لنفسه بأنه مؤمن بـ "حرية التعبير المطلقة"، وما قد يعنيه ذلك من تخفيف القيود على سياسات المحتوى المخالفة للمعايير، وإعادة تفعيل الحسابات المحظورة، مثل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحساب السياسية البريطانية اليمينية كاتي هوبكنز.

أزمة اقتصادية بخلفيات سياسية

يرى الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية جامعة جورج واشنطن،ان الجدل الذي تحدثه شركة تويتر في أمريكا يدور حول البعد الاقتصادي لصفقة بيعها، و سياسة المالك الجديد في إدارتها،مستدركا في حديث مع "الخبر" إن مشاكل تويتر الاقتصادية قد تصبح سياسية و لها علاقة بالأمن القومي و بالصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و أوضح المتحدث أن ''تويتر تعتمد على تمويل خارجي من عدة دول بينها الصين ما أدى لتقديم السيناتور الديمقراطي كريس هارفي طلبا رسميا لأن تقوم الحكومة بمعرفة مصادر التمويل وكيف ستؤثر على عمل ومسار تويتر".

وأكد المتحدث "أن إدارة بايدن بدأت التحقيق في حجم النفوذ الاقتصادي الشركات الأجنبية" وفي مؤتمر صحفي انعقد بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي وجهت صحافية سؤالا إلى بايدن قالت فيه: "هل تظن أن أيلون ماسك يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وأنه ينبغي على الولايات المتحدة، عبر سلطات بيدك، أن تحقق في عملية استحواذه على تويتر بالشراكة مع حكومات أجنبية؟"من جهته، رد بايدن قائلا إن "تعاون أيلون ماسك أو علاقاته التقنية مع بلدان أخرى أمر يستحق النظر".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي نقدا لاذعا لمنصة تويتر، تعقيبا على استحواذ ماسك عليها، وقال إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وفي خلفيات الخلاف بين بايدن والمالك الجديد للطائر الأزرق، كان ماسك قد أكد عندما كشف لأول مرة عن خططه لشراء تويتر، إنه يريد التخلص من الحسابات المضللة على المنصة والحفاظ عليها كمكان لحرية التعبير. وفي ذلك الوقت، كشف تدقيق لحسابات شخصيات رئيسية في المنصة عن أن ما لا يقل عن نصف متابعي الرئيس جو بايدن، والبالغ عددهم 22.2 مليون متابع هم وهميون فقد أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية بأن التدقيق الذي أجرته شركة سبارك تورو العملاقة، كشف عن أن 49.3 بالمائة من أتباع بايدن "متابعون وهميون واستغل ماسك هذه المعطيات ضد الرئيس الأمريكي بشكل زاد من توتر العلاقة بين الطرفين وأعطى طابعا سياسيا لازمة تويتر حيث شن الموالون لبايدن هجمة على ماسك.

التفكير الربحي لماسك لا يتأثر برغبته في استغلال تويتر سياسيا

ويخيم الغموض على توجهات أيلون ماسك المستقبلية سياسيا وحول نواياه بالتأثير في الانتخابات الرئاسية القادمة في بلاده باستغلال عبر المنصة العملاقة، وعن إمكانية إفساح المجال مجددا أمام الرئيس السابق دونالد ترامب ورفع حظوظه في العودة إلى البيت الأبيض.

لم يوضح ماسك قراره بخصوص عودة ترامب إلى تويتر واكتفى بتغريدة مازحة قال فيها: "لو جنيت دولارا واحدا على كل سؤال فيما يخص عودة ترامب إلى تويتر لجنيت الكثير المال". تؤكد التغريدة - حسب محللين - أن التفكير الربحي لأيلون ماسك لا يتأثر برغبته في استغلال منصة تويتر لفرض الكثير من التوجهات السياسية، التي تعتبر سلاحا ذا حدين حيث من الممكن أن تخرب منصته، خاصة إذا ما تم التضييق على تويتر بقوة القانون الأمريكي تحت تأثير خصوم ترامب الذين يتحكمون في الولايات المتحدة اليوم .

وتؤكد تقارير إعلامية أن ماسك استعمل ذكاءه الربحي أيضا عندما نشر استطلاعا للرأي يتضمن حلولا للحرب الدائرة في أوكرانيا وعن جزيرة القرم وأحقية روسيا التاريخية فيها، قبل أيام قليلة من إتمام الصفقة، وقد كانت هذه نية لمغازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغبة منه في العودة إلى السوق الروسية بعد أن قرر القضاء الروسي حجب توتير واعتباره منصة محرضة وغير مرغوب فيها، في حين يرجح آخرون أن يكون الاستفتاء رسالة مشفرة أعلن فيها ماسك أن أفكاره لا تتفق مع رؤية الإدارة الأمريكية الحالية.

''تيك توك" يهز عرش التطبيقات الأمريكية

رغم كل التحديات التي مر بها تويتر، هناك حقيقة لا يمكن إنكارها؛ وهي فشل كل منصات شركة ميتا في منافسته. بل وأكثر من ذلك، يستعد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "ميتا"، لتسريح آلاف الموظفين بعدما فقدت أكثر من نصف تريليون دولار من قيمة الشركة السوقية هذا العام. ومما زاد الطين بلة؛ أن الأمر يتزامن مع مواجهة "تيك توك" التي تتصاعد بقوة في عالم الشبكات الاجتماعية.

لا تكشف المنصة المملوكة لشركة بايتدانس الصينية عن إيراداتها أو أعداد مستخدميها خلال كل ربع من العام لكن التقديرات الخارجية التي تعتمد على تنزيلات التطبيقات وبيانات المعلنين تظهر أن "تيك توك" تنمو أسرع من أي شبكة اجتماعية أمريكية .

على الرغم من النفوذ الذي تملكه الشركة الأم لفيسبوك، فإنها لم تتجاهل هذا الصعود المتواصل لمنافستها الأشر حيث شنت شركة ميتا، حربا عشواء خلف الكواليس من أجل تشويه صورة "تيك توك" فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن شركة فيسبوك استعانت بخدمات شركة استشارات لتشويه سمعة "تيك توك"، مقابل أموال طائلة.

وأكدت شركة "تارغيتيد فيكتوري" الاستشارية أنها عملت لصالح "فيسبوك"،حيث تعاقدت الشركة مع عشرات شركات العلاقات العامة في أنحاء الولايات المتحدة كافة، لمساعدتها في "قلب الرأي العام ضد تيك توك"، عبر نشر قصص إخبارية محلية والمساعدة في نشر مقالات تستهدف المنصة.

رحلة "تيك توك" ليست وردية بالكامل، إذ واجهت المنصة فترة عصيبة في أواخر العام 2019، عندما حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرها في الولايات المتحدة، بحجّة أنها أداة تستخدم للتجسّس على الأمريكيين لصالح الصين، وحاولت "فيسبوك" استغلال هذه المزاعم في تشويه سمعة منافستها. لكن ذلك لم يؤثر على رواجها، إذ ازدادت انتشارا.

مواقع التواصل ساحة جديد للتنافس بين الصين والولايات المتحدة

ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحمان هداف أنه "في ظل السياق الجيوسياسي العالمي أصبحت الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة والصين في تنافس من أجل ريادة العالم خاصة في الجانب الاقتصادي، وأصبحت كل الوسائل مستعملة، ومن بينها وسائل التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي".

واعتبر المتحدث أن ''هناك حربا الكترونية تستعمل فيها كل الأدوات الالكترونية، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، التي توظفها القوى العظمى في توجيه الرأي العام وتمرير توجهاتها السياسية." وأوضح أن: ''الشركات الكبرى في التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك تويتر وأنستغرام، انطلقت من الولايات المتحدة وكانت رائدة في هذا المجال قبل أن تستدرك الصين بعد سنوات الوضع؛ حيث أطلقت شبكات مماثلة وأصبحت تنافس وتتجاوز قدرات الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال المحلل السياسي ''ما حصل في انتخابات ترامب و تأثير شركة تويتر على نتائج الانتخابات وبعدها الحرب التي أعلنها ترامب على شركة هواوي، يؤكد استغلال هذه الوسائل في المنافسة السياسية داخليا و في الصراع على الهيمنة'' مستدركا ان "الصين لها إستراتيجية مغايرة للولايات المتحدة، لأن لها شبكات عالمية كتيك توك، ولكن محليا لديها شبكات تعمل إلا في الصين مثل "وي شات" "ويبو"، وذلك للحد من تأثير الشبكات العالمية خاصة التي تتحكم فيها أمريكا" .

ويؤكد المتحدث أنه على الرغم من أن هذه الشركات متعددة الجنسيات تتركز في فالي السيليكون في كاليفورنيا يكن يتم توظيفها من أصحابها - على غرار ما يقوم به أيلون ماسك من تدخل في الحرب في أوكرانيا والصراع بين الصين وتايوان - للتدخل في الدول وسياساتها وتوظف في حرب جيوسياسية تجرى بين القوى العظمى.

وذكر المتحدث "أن الرئيس الصيني قال خلال مؤتمر الحزب الشيوعي انه سنوظف كل الوسائل لنتقاسم الريادة ونرفض الهيمنة،وهذه الشبكات من بين الوسائل التي ستوظفها الصين"، وختم قائلا "التكنولوجيات هي أساس القطاعات الاقتصادية والقدرة على التحكم في التكنولوجيا الالكترونية والرقمية هو الذي يحدد قوة الدول".