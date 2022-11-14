إدانة فرحات مهني بالمؤبد

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، صباح اليوم الإثنين، غيابيا رئيس حركة الماك الإرهابية، فرحات مهني، بالسجن المؤبد، لمتابعته بجناية إنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن.

كما تم في نفس القضية إدانة المتهم بلعباس إبراهيم، بالسجن المؤبد وعقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين، لفضل زيدان، وبوتقرآبت منير.

وأصدرت نفس المحكمة حكم تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حق المتهمين الأربعة الذين يتواجدون في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وتم أيضا إدانة عدد من المتهمين في نفس الملف بجنحة حيازة سلاح وذخيرة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي وكذا ترويج أخبار كاذبة بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بعقوبات تراوحت بين 18 شهرا حبسا نافذا و18 شهرا حبسا منها 4 غير نافذة، فيما استفاد عدد آخر من المتهمين من حكم البراءة.

للإشارة، كانت أطوار هذه المحاكمة قد انطلقت مساء أمس الأحد بالاستماع إلى عشرات المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.