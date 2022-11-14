هذه قيمة التهرب الضريبي في الاقتصاد الموازي

كشف المستشار الضريبي بوبكيور سلامي عن رقم كبير، في التهرب الضريبي للاقتصاد الموازي، حيث قدر بأكثر من 27 مليار دولار.

ودعا سلامي اليوم الإثنين، من الإذاعة الجزائرية، إلى إصلاح عميق وعاجل للنظام الضريبي، منوها أنه "إذا أخذنا 90 مليار دولار المتداولة في القطاع الموازي، نجد أن 30 بالمائة من هذا الرقم يفلت من الخدمات الضريبية" في النظام المالي.

ويعد الإصلاح الضريبي أحد الأسس الرئيسية للتنمية الاقتصادية التي تتوقعها السلطات العمومية. ويصر على أنه يجب علينا العمل في الجانب الضريبي لأن لدينا نفقات كبيرة للغاية. عندما يكون النظام الضريبي جذابًا، فمن المرجح أن يكون لدينا مستثمرون " وفق المتحدث.