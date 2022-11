Les objectifs de l’Algérie dans l’industrie automobile

Le ministre de l’industrie Ahmed Zaghdar a déclaré que le secteur voulait réaliser un taux d'intégration de 40% dans les 5 prochaines années dans l’industrie automobile.

Il a ajouté dans son allocution à l’occasion de l’ouverture de la septième édition du Salon international de la sous-traitance industrielle, du 14 au 17 novembre 2022, au Palais des expositions, que son secteur œuvrent à mettre en place une stratégie claire fondé sur une industrie réelle afin de relancer le secteur en particulier dans l’industrie mécanique et automobile.

Zaghdar a souligné que la première étape était de créer une base de sous-traitants, le principal point d’entrée pour assurer le développement efficace des secteurs industrielles, et deuxièmement, appuyer l’intégration des capacités nationales pour assurer le remplacement des importations et permettre l’exportation des produits locaux.

Le but sera de créer une véritable industrie avec des taux d’intégration allant jusqu’à 40% dans les 5 ans suivant le début de la fabrication, en créant un partenariat gagnant-gagnant et en mobilisant les capacités et les compétences disponibles localement ou en partenariat étranger avec transfert de technologie.