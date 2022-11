Economie informelle: nécessite d'une réforme fiscale profonde et urgente

L'invité de la rédaction de la Chaine 3 de la radio algérienne, le conseiller fiscal, Boubekeur Sellami, a estimé, la fraude fiscale de l’économie informelle à plus de 27 milliards de dollars.

« Si on prend les 90 milliards de dollars en circulation dans l’informelle, on trouve que c’est 30% de ce chiffre qui échappe aux services fiscaux », a déclaré M. Sellami qui appelle à une réforme profonde et urgente du régime fiscal et du système financier.

La réforme fiscale est l’une des principales bases du développement économique escompté par les autorités publiques. « Il faut, insiste-t-il, travailler sur le coté fiscal parce que nous avons des charges très importantes. Lors que la fiscalité est attractive, on a plus de chance d’avoir des investisseurs »a a-t-il souligné.