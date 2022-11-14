الفصل في لقاء شبيبة جيجل- جمعية عين مليلة

فصلت اللجنة الجهوية لتنظيم منافسة كأس الجزائر، بالرابطة الجهوية لقسنطينة في ملف مواجهة جمعية عين مليلة وشبيبة جيجل التي كانت مبرمجة بملعب" عمار حارش" بالعلمة والمؤهلة للدور الثاني والثلاثين.

وحسب بيان اللجنة الذي أصدرته اليوم، وبناء على عدم إجراء المباراة وورقة المباراة وتقرير الحكم ومحافظي المباراة الخاصين بالأمن والمواجهة فإنه تقرّر خسارة فريق الجمعية للقاء بضربات الترجيح وفق المادة 24 من لوائح المسابقة.

كما تم تغريم جمعية عين مليلة بمبلغ 100.000 دج، مع ضرورة تسديدها قبل الثالث عشر من ديسمبر المقبل. وفي الأخير يتم معاقبة نادي لاصام بحرمانه من المشاركة في كأس الجزائر لموسم 2023/ 2024.