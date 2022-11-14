وفاة ممثل أردني بعد "تعرضه لاعتداء" في مصر

توفي المخرج والممثل الأردني، أشرف طلفاح، الإثنين، بعد يومين من تواجده في قسم العناية الحثيثة بإحدى المستشفيات المصرية إثر تعرضه لاعتداء في مصر. وتوفي الممثل الأردني متأثرا بإصابة تعرض لها في القاهرة، وفق ما أكد مصدر لموقع قناة "المملكة" الأردنية.

وأعلن كذلك، نقيب الفنانين الأردنيين، محمد يوسف العبادي، عن وفاة طلفاح، صباح الإثنين، وفقا لما ذكره على حسابه بموقع "فيسبوك". وجاءت الوفاة بعد تعرض الفنان الأردني لاعتداء في مصر أدى إلى نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.

وقبل إعلان وفاته، كانت وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنها تتابع الحالة الصحية لفنان أردني يتواجد في قسم العناية الحثيثة في إحدى المستشفيات المصرية بعد تعرضه لاعتداء. وتعرض الفنان إلى "ظروف لازالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية، أسعف على أساسها إلى المستشفى، مساء السبت، وفقا لبيان الخارجية الأردنية.