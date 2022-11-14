انطباع بوﭬرة وعبد اللاوي بعد الفوز على سوريا (فيديو)

تحدث مدرب المنتخب المحلي مجيد بوﭬرة واللاعب أيوب عبد اللاوي عن الفوز المحقق بهدف لصفر أمام سوريا بالإمارات.

وقال " بوﭬـي" في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم:" فزنا بهدف دون رّد وجرت الأمور بشكل جيّد، اصطدمنا بمنتخب لديه لاعبون يتميزون بالخبرة متمركزين جيدا من الناحية التكتيكية والتكتل في الخلف وكانوا ينتظرون ارتكابنا لخطإ لشن هجومات معاكسة".

وأردف:" ما أعجبني كثيرا هو التركيز والصبر والاستحواذ على الكرة واللعب بطريقة بسيطة، وطبقنا كرة جميلة، خاصة أنه من الصعب أن تخترق دفاع مكوّن من خمسة لاعبين، حاولنا عدة مرات وفي الأخير نجحنا في التسجيل بهدف جميل عن طريق حسام ميرازيق، أتمنى الاسترجاع جيدا قبل لقاء سيراليون".

وختم:" ما يسعدني هو تواجد عدة لاعبين، يستطيعون اللعب جميعا، هناك هامش من التطور ولست متفاجئا بذلك، لدينا روح الفوز منذ مدة من الجيد أن تلعب مباريات كثيرة من أجل كسب الخبرة، منذ أن توليت مهامي على رأس المنتخب كان لدينا الانطباع أنه كل ما قمت بتغييرات أو المزج فإن الأمور تسيير على ما يرام، المهم هو الشان وهدفنا أن نكون في الموعد".