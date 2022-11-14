بن سبعيني يغيب ومشاركة زغبة غير مؤكدة

يغيب المدافع الدولي الجزائري لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني، رامي بن سبعيني، عن وديتي الجزائر أمام مالي، يوم الاربعاء بملعب -ميلود هدفي- بوهران وأمام السويد يوم السبت المقبل بمدينة مالمو، بسبب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في "الفاف" فإن "اللاعب سيخضع للحجر الصحي لبضعة أيام، الأمر الذي سيبعده عن المقابلتين الوديتين للجزائر".

وتواجد اسم الظهير الأيسر لـ"الخضر" ضمن قائمة الـ24 لاعبا الذين استدعاهم الناخب الوطني جمال بلماضي، حيث يرتقب أن يتم تعويضه بأحد العناصر المتواجدة ضمن القائمة الموسعة.

وأفاد ذات المصدر أن حارس المنتخب الوطني ونادي ضمك السعودي، مصطفى زغبة، المتواجد في قائمة الحراس الأربعة المعنيين بالتربص، فقد تعرض لإصابة والتي قد تحرمه من هاتين الوديتين.

ويدخل الفريق الوطني، ابتداء من اليوم الاثنين، في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى حيث ستجرى الحصة التدريبية الأولى في الفترة المسائية والتي ستكون مسبوقة بمنطقة مختلطة مع وسائل الإعلام.