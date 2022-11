Conseil des ministres : Les dossiers à l’ordre du jour

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, préside ce lundi une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la justice militaire et à la lutte contre la corruption, et à la présentation d'exposés sur le développement, le dessalement de l'eau et le transport maritime des marchandises, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la justice militaire et à la lutte contre la corruption à travers la création d'une Agence nationale de gestion des biens gelés, saisis et confisqués, et à la présentation d'exposés sur le programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt, la création de l'Agence nationale de dessalement de l'eau et le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime de marchandises", lit-on dans le communiqué.