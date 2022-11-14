وصول 24 طالبا صينيا لدراسة اللغة العربية بالجزائر

نظمت جامع الجزائر 2 يوما ترحيبيا 24 طالبا صينيا قدموا من مختلف الجامعات الصينية لتعلم اللغة العربية لمدة سنة كاملة.

وحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لذات المؤسسة على "الفايسبوك" فقد رحب مسؤولو الجامعة بالطلبة الصينيين الجدد وتمنوا لهم إقامة مريحة بالجزائر، كما تمنوا أن يستفيدوا من البرنامج الدراسي المخصص لهم لتعلم اللغة العربية.

وأضاف المصدر أن المسؤولين بينوا أن البرنامج يحتوي على العديد من المواد التعليمية التي من شأنها أن تحسن من مستواهم في اللغة العربية مثل قواعد النحو والصرف، وتقنيات التعبير، ومفردات اللغة والبلاغة بالإضافة إلى برنامج ثقافي متنوع.