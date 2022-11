Prix des voitures : Ce qu’en a dit Zeghdar

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a affirmé ce lundi que les prix des voitures vont prochainement baisser.

En marge de l’ouverture de la 7ème édition du salon international de l’entreprenariat, au palais des expositions aux pins maritimes, le ministre Zeghdar a déclaré que le marché traverse une conjoncture exceptionnelle marquée par une absence de l’importation qui a duré plus de quatre ans, ce qui a causé un problème de l’offre et de la demande.

Il est tout à fait naturel qu’après l’augmentation de l’offre, les prix baisseront à leur juste valeur et seront raisonnables pour tous les produits, précise le ministre.