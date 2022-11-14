"سوناطراك" توقع مذكرة تفاهم مع "سينوباك"

تم، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "سونطراك" وشركة "سينوباك" لتوطيد علاقاتهما والبحث عن فرص شراكة جديدة.

وأوضحت شركة سونطراك في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، تم استقبال وفد بقيادة غيو يوينليانغ، المدير التنفيذي لشركة "سينوباك"، بمقر "سوناطراك" من طرف توفيق حكار الرئيس المدير العام بحضور الإطارات المسيرة للشركة.

وتطرق الطرفان، خلال هذا الاجتماع، للعلاقات الحالية وآفاق التعاون، لا سيما، في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وعلى هامش هذا الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم تعبر عن إرادة الطرفين في توطيد علاقاتهما الحالية وتوسيع تعاونهما، من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة.

وحسب البيان، تتواجد شركة "سينوباك" بالجزائر منذ سنة 2002 وتستغل مع "سوناطراك" حقل زارزايتين، في إطار عقد شراكة يهدف إلى رفع معدل استرجاع احتياطيات النفط الخام المتوفرة.

للتذكير، وقعت "سوناطراك" وشريكها "سينوباك" بتاريخ 28 ماي 2022، عقد تقاسم الإنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية لزارزايتين، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 الذي يحكم أنشطة المحروقات. تقدر قيمة الاستثمار الإجمالي المسطر لتنفيذ برنامج أشغال التطوير والاستغلال المتفق عليه، بنحو 490 مليون دولار أمريكي، مما سيسمح باسترجاع ما يقرب من 95 مليون برميل من النفط، حسب ذات المصدر.