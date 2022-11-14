تصريحات الوافد الجديد على "الخضر"

أدى الوافد الجديد على "الخضر"، مهدي ليريس، بأولى تصريحاته خلال المنطقة المختلطة التي سبقت أول حصة تدريبية في تربص شهر نوفمبر الذي تتخلله مواجهتين وديتين ضد مالي والسويد.

واستهل لاعب سامبدوريا الإيطالي حديثه: "أنا فخور بتمثيل وطني، بلد والدي وأجدادي، هذا شرف لي أن أكون هنا".

وعن تصريحات بلماضي حول تعدد مناصبه فوق أرضية الميدان قال ليريس: "أنا سعيد بهذه التصريحات وأنا على دراية بحجم المسؤولية .. جئت إلى هنا من أجل تقديم الإضافة للمنتخب الوطني".

وأكد ليريس أنه كان يشاهد مقابلات المنتخب الوطني منذ أن كان صغيرا ويعرف أغلبية اللاعبين، مضيفا أنه لم يأتي للبقاء في الدكة بل تقديم كل ما يملك سواء تواجد بأرضية الميدان لدقيقة واحدة أو مقابلة كاملة.

وأضاف ذات المتحدث أنه يتفهم تردد بعد المغتربين في اختيار "الخضر" ويتفهم وضعيتهم باعتبارهم ولدوا وترعرعوا في فرنسا، مضيفا "وسنكون سعيدين في حال قدومهم"، ومؤكدا أنه لم يفكر دقيقة واحدة بعد تلقيه دعوة من الناخب الوطني.

وحول خيبة المونديال، قال الوافد الجديد أنه لم يلاحظ حالة إحباط لدى اللاعبين فالكل يركز على المواجهات القادمة، معربا عن تمنياته بالتوفيق للمنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في كأس العالم.