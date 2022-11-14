رفع الأجور ومنح البطالة والتقاعد ابتداء من جانفي

قرر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تطبيق الزيادة في الأجور ومنح التقاعد والبطالة في بداية السنة الجديدة.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أن الرئيس تبون أمر الحكومة ب "التحضير للنصوص التطبيقية، التي ستسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان، على مشروع قانون المالية 2023، بداية من جانفي المقبل".

وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة شهر أوت الماضي بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، "بما يتناسب مع التوازنات المالية"، وإدراجها في قانون المالية 2023.