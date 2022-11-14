الجزائر-روسيا.. برنامج برلماني مكثف نهاية الشهر

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، عن إطلاق برنامج عمل مكثف للمجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-روسيا في نهاية الشهر الجاري، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته، أن بوغالي وخلال استقباله سفير روسيا الفيدرالية لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بمقر المجلس، أعلن أن "نهاية شهر نوفمبر الجاري، ستكون موعدا لإطلاق برنامج عمل مكثف للمجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-روسيا"، مؤكدا بأن "ترقية العلاقات مع روسيا ستكون ضمن أولويات هذه النشاطات، نظرا للصداقة التي تجمع البلدين".

وبعد استعراضه لواقع العلاقات الثنائية وسبل الرقي بالتعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التشاور بين مجموعتي الصداقة، دعا رئيس المجلس رجال الأعمال الروس إلى "القدوم إلى الجزائر واستغلال فرص الاستثمار فيها وتنويعها لتشمل مزيدا من المجالات"، مبرزا في ذات الوقت "الأهمية التي توليها الجزائر لتعزيز تعاونها مع روسيا لاسيما في مجالات التعليم العالي، السياحة والثقافة".

كما استعرض مواقف الجزائر إزاء عدد من المسائل الإقليمية والدولية، ودعا إلى "إيلائها العناية المناسبة بعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين".

من جهته، أكد السفير الروسي على قوة العلاقات مع الجزائر وأعرب عن استعداده لـ"المساهمة في تطويرها لاسيما في مجالات التعليم والصناعة والطاقة"، معبرا عن تفاؤله بمخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي توقع أن تكون نتائجها "مثمرة".

وفي نفس السياق، أبرز شوفايف أهمية تطوير علاقة التعاون على المستوى البرلماني وكشف عن وجود "استعداد لتبادل الزيارات سواء على مستوى الرئيسيين أو لجنتي الخارجية أو مجموعتي الصداقة".

ولدى تطرقه إلى الأزمة مع أوكرانيا، استعرض السفير الروسي وجهة نظر بلاده وأكد أن روسيا "تقدر عاليا موقف الجزائر المتوازن إزاء هذه المسألة".