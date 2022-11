Augmentation des salaires, des retraites et des allocations chômage

Le conseil des ministres tenu ce lundi sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune, président de la République a décidé d’appliquer les augmentations des salaires et des primes de retraite et des allocations chômage dès le début de la nouvelle année 2023.

« Le président de la République a ordonné le gouvernement de préparer les textes d’application permettant l’augmentation des salaires, des primes de retraite et de l’allocation chômage, afin d’entamer le versement des augmentations financières, directement après l’approbation par le parlement du projet de la loi de finances 2023, à partir de janvier prochain», lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.