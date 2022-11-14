مسرح الصحراء: مشاركة 16 دولة في فعاليات الليالي الدولية

يرتقب مشاركة فرق مسرحية من 16 دولة عربية وأجنبية في الطبعة الأولى لتظاهرة "الليالي الدولية لمسرح الصحراء" المرتقب تنظيمها من 21 إلى 26 ديسمبر المقبل بولاية أدرار، بمبادرة من جمعية "فرسان الركح" للفنون المسرحية بإشراف وزارة الثقافة و الفنون، حسبما علم اليوم الإثنين لدى المنظمين.

وتهدف التظاهرة التي ستعرف أيضا مشاركة فرق مسرحية من داخل الوطن إلى توظيف فضاء الصحراء في العرض المسرحي والخروج من روتين الطريقة الكلاسيكية للعروض المسرحية مراعاة لخصوصية المنطقة التي ينبغي استغلالها و دمجها في هذا المجال، مثلما أوضح رئيس الجمعية، عقباوي الشيخ.

ولهذا الغرض فقد تم اختيار عدة مواقع من البيئة الصحراوية لتقديم العروض المسرحية في الفضاء الصحراوي المفتوح فوق الكثبان الرملية و داخل واحات النخيل والمغارات و القصور القديمة و الساحات، مما يكسب العمل المسرحي ميزة جوارية تتيح للسكان فرصة متابعة العروض المسرحية لفرق من داخل و خارج الوطن عن قرب، يضيف ذات المتحدث.

كما سيساهم هذا التصور الجديد في العرض المسرحي في تمكين مختلف الفرق المسرحية من التعرف على جمال مكونات الطبيعة الصحراوية في إطار الترويج للسياحة الصحراوية و السياحة البيئية سيما و أن هذا الحدث سيشهد أيضا تنظيم حملات تطوعية للتشجير و إقامة ماراطون للمشاركين عبر مسلك يضم هذه الفسيفساء السياحية الصحراوية إلى جانب سوق فنية للحرفيين، حسب المتحدث ذاته.