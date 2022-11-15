غوغل تقدم ميزات جديدة بمناسبة كأس العالم

أعلنت شركة "غوغل" (Google) عن ميزات جديدة ستضيفها إلى خدمة البحث وخرائط غوغل ومنصة يوتيوب، لتساعد عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاطلاع على أخبار كأس العالم قطر 2022 وتفاصيل المباريات واللاعبين والعثور على أماكن مختلفة لمشاهدة تلك اللحظات الحاسمة داخل قطر وخارجها.

يمكن لجماهير كرة القدم مواكبة آخر تفاصيل البطولة، وذلك عبر البحث على "كأس العالم" في غوغل، والنقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقي إشعارات مستمرة حول المباريات أو الفرق أو اللاعبين.



كما يمكن تثبيت لوحة نتائج المباريات على الشاشة الرئيسية للموبايل المتوفرة حاليا عبر نظام أندرويد.



وتقدم غوغل مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى، من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، بالإضافة إلى تقييم أداء الفرق واحتمال فوزها أو خسارتها، ويتغير التقييم طوال فترة المباريات.



ويوفر بحث غوغل لمشجعي كرة القدم معلومات تفصيلية حول أي مباراة، بما في ذلك مقياس احتمال الفوز أو الخسارة.



وأمام عشاق كرة القدم فرصة لعيش أجواء هذه الرياضة مع غيرهم حول العالم عبر تقييم اللاعبين بناء على أدائهم، سواء في مباراة واحدة أو أكثر، ومقارنة تصنيفهم مع لاعبين آخرين في الوسط الرياضي.



كما ستكون هناك لعبة تفاعلية متوفرة على بحث غوغل تطلب من الأشخاص اختيار ودعم فريق واحد خلال كل مباراة، وتسجيل أكبر عدد من الأهداف الافتراضية.