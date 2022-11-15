أسعار النفط في منحى تنازلي

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على الخام بعد أن خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها للطلب في 2022 و2023.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.76 بالمائة إلى 85.22 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.45 بالمائة إلى 92.72 دولار للبرميل. وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وبنفس الكمية خلال عام 2023، ليصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

وعزت المنظمة السبب في تخفيض التوقعات إلى سياسة "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض الأنشطة الاقتصادية.