ملاحظات حقوقيين حول تقرير الجزائر في مجلس حقوق الإنسان

أثار تقرير وزير العدل، عبد الرشيد طبي، حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر الذي عرضه أمام نظراء مجلس حقوق الإنسان الأممي، يوم الجمعة الماضية بجنيف في سويسرا، ردود فعل حقوقيين ونشطاء، أبرزهم المحامي بوجمعة غشير، وذلك على خلفية ما يعتبره إسهاب عضو الحكومة في الشق النظري والقانوني وتغافله عن واقع تطبيق هذه النصوص، بوصفه المستوى الذي يكون في العادة محور النقاش.

يتفاعل الحقوقي غشير مع مضمون التقرير الذي قدمه وزير العدل عبد الرشيد طبي، لكنه يشترط في البداية وضع المتابعين في الإطار القانوني والأممي للإجراء الذي جرى في جنيف، قائلا إن عرض الجزائر تقريرها الدوري الحقوقي يأتي في إطار إظهار مدى التزام الدول بمضمون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه ووافقت على أن تكون محل انتقاد من أي طرف في هذه الشأن، تطبيقا للمادة 41 من العهد المذكور.

ومن حيث الموضوع، يبدو غشير، في اتصال مع "الخبر"، غير متفق تماما مع ما جاء في التقرير الرسمي للجزائر بخصوص وضعية حقوق الإنسان، بحجة أن "وزير العدل استعرض واقع حقوق الإنسان في الجزائر من خلال النصوص، وهو محق في ذلك، لكن الإشكال"، يتابع الحقوقي، "قائم على مستوى تطبيق هذه النصوص".

ويرى المتحدث أن تقرير الوزير تجاهل بعض الأمور الواقعة يوميا، من متابعات قضائية ضد بعض النشطاء والمدونين والمحامين وحتى الأساتذة الجامعيين، واكتفى بعرض النصوص الموجودة فعلا، داعيا إلى ضرورة الالتزام بحل هذه المشاكل المطروحة على مستوى المجتمع.

وما يؤسف له، في تقدير غشير، عدم مقابلة التقرير الرسمي للسلطات الجزائرية بتقرير حقوقي لمنظمات جزائرية حتى يتسنى للمتابعين الاطلاع على رؤية متوازنة تسمح بالتمييز والمقارنة وتشكيل القناعات وإطلاق الأحكام الشخصية. وأحدث التقرير الذي عرضه عضو الحكومة في جنيف، يقول غشير، خيبة أمل وسط الحقوقيين وعائلات الأشخاص المتواجدين في السجن على خليفة التعبير عن آرائهم أو في إطار المادة 87 من قانون العقوبات التي تتحدث عن الإرهاب، مشيرا إلى أن المقاربة الرسمية خاضت في نقاش نظري يتعلق بتعريف ظاهرة الإرهاب ولم تقدم آليات معالجة هذه الممارسات.

وانتقد غشير التوقف عند ظاهرة الإرهاب بوصفها ظاهرة غير معرفة بشكل متعارف ومتوافق عليه قبل المجتمع الدولي، نظرا للخلط بين المقاومة المشروعة من أجل دحر الاحتلال مثلما يجري في فلسطين والقضايا الإرهابية المعروفة.

ودعا الوزير الحقوقيين والقانونيين إلى ضبط وتدقيق المادة 87، لأنه يقع تحت تعريفها ممارسات ومظاهرات سلمية تندرج ضمن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في عدة مواثيق دولية صادقت عليها جل الدول.

وبشأن جدية وواقعية الانتقادات التي يقدمها النظراء على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي، فإنها في نظر غشير موضوعية ولا تخرج عن الإطار المعروف ويتبناها الحقوقيون الجزائريون ويتداولونها في الجزائر ولا يمكن اتهامها بأنها مغرضة أو مؤامراتية، بل يتعين النظر إليها في إطار مؤسساتي وأممي.